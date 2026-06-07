Трамп обругал журналистку из-за вопроса о выборах и ушел посреди интервью

Президент США Дональд Трамп во время интервью для NBC News резко раскритиковал журналистку Кристен Велкер после того, как она спросила о его ложных заявлениях о том, что выборы 2020 года были «сфальсифицированы».

Об этом сообщает Raw Story.

30 мая 2026, 10:07 Трамп прошел новый медосмотр: что известно о его состоянии Президент США Дональд Трамп прошел третью за 13 месяцев проверку здоровья. Врачи заявили, что он находится в «отличном состоянии», несмотря на отек ноги и синяк на руке.

Во время разговора Трамп заявил, что считает недопустимым медленный подсчет голосов после праймериз в Калифорнии, которые, по его словам, затягиваются без объяснений.

Журналистка пыталась объяснить, что власти штата признают задержки в подсчете и работают над его ускорением, а также что такая процедура является типичной для Калифорнии. В ответ Трамп снова повторил утверждение о «сфальсифицированных выборах» и назвал журналистку «либо лживой, либо глупой», обвинив ее и телеканал в распространении ложной информации.

Когда журналистка попросила предоставить доказательства его заявлений, Трамп заявил, что их «больше, чем когда-либо», однако конкретных подтверждений не привел.

«Ты либо лживая, либо глупая… ты помогаешь им в этом… NBC, ABC, CBS и CNN – все они нечестные», – заявил он.

После этого президент США прекратил интервью, отметив, что «с него хватит».

Напомним, в конце мая Трамп раскритиковал артистов, которые отказались принимать участие в праздновании 250-летия США из-за связей организаторов с ним. Он заявил, что может заменить их на мероприятии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.