Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа относительно численности американских войск в Европе повлекли за собой организационные сбои, отмену ротаций. Они также приводят к потенциальным расходам в миллионы долларов.

Об этом сообщает Associated Press.

21 октября 2024, 18:00 Войска США в Европе: численность контингента в разных странах Численность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

По данным источников издания, внезапные изменения политических решений заставляют военных задним числом корректировать планы в соответствии с последними заявлениями президента США. Неопределенность также вызывает беспокойство среди европейских союзников США, которые оценивают возможные сигналы для россии, а также влияет на моральное состояние американских военных. Часть ротаций была отменена буквально перед отправлением, что дополнительно усложнило ситуацию в условиях ограниченного бюджета.

В частности, в начале мая в служебной записке шла речь об отмене ротационной переброски в Польшу около 4000 военных 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США, которые базируются в Техасе. Европейские союзники узнали об этом лишь со временем, в середине месяца.

Часть военнослужащих получила указания не отправляться на рейсы в Польшу, в то время как примерно 1000 солдат, которые уже были направлены, до сих пор ожидают окончательных решений относительно дальнейших действий.

Военные также ожидают инструкций от Пентагона по выполнению приказа Трампа о размещении 5000 военных в Польше. Предполагается, что они должны быть переброшены из подразделений, которые уже дислоцированы в Европе, а не из США.

По данным AP, командование транспортных войск США уже зафрахтовало судно для перевозки техники подразделения из Техаса в Польшу и обратной транспортировки оборудования. Часть расходов уже достигла 32 млн долларов.

Военные чиновники отмечают, что непредвиденное перемещение личного состава и техники обратно в США, вероятно, не было заложено в бюджет и может стать дополнительной финансовой нагрузкой.

Представители оборонного ведомства также сообщают, что изначально рассматривался вывод 2-го кавалерийского полка из Германии, однако позже решение изменили на отмену ротации другого подразделения в Польшу.

В то же время, как отмечают в Пентагоне, полный вывод войск из Германии может стоить несколько миллиардов долларов из-за отсутствия готовой инфраструктуры для размещения военных и их семей в США.

Напомним, в мае Пентагон объявил о решении сократить с четырех до трех общее количество боевых бригадных групп США, размещенных в Европе.

В начале июня США уже начали вывод войск и техники из Литвы.

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