Украинцы атаковали НАТО дезинформацией во время учений: кто победил

Во время симуляции гибридной войны с дезинформацией украинская команда выполняла роль условного противника и вела «кибернаступление» против команды НАТО. По итогам учений альянс победил с минимальным отрывом.

Об этом сообщает Financial Times.

13 мая 2026, 14:38 Украинские военные «уничтожили» армию Швеции во время учений НАТО – AP Украинские военные-операторы беспилотников продемонстрировали эффективность боевого опыта во время учений НАТО в Швеции, фактически «уничтожив» подразделения шведской армии в учебном сценарии.

Учения прошли в польском городе Быдгощ, где расположено единственное учреждение НАТО, которое совместно укомплектовано и управляется представителями альянса и Украины.

По сценарию, вымышленная страна Перанца осталась без электроэнергии после кибератаки на энергетическую сеть. Атаку осуществило авторитарное соседнее государство Карти, которое давно претендует на ее территорию.

Украинские участники выполняли роль страны-нападающего Карти. Трехдневное моделирование включало онлайн-кампании, направленные на усиление раскола и дезориентацию населения во время серьезного кризиса.

Кроме сценария с отключением электроэнергии, участники отрабатывали еще две ситуации: коммуникацию власти во время большого наводнения и действия в случае захвата банковской системы хакерами.

Украинская команда заполняла социальные сети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом. В них ответственность за кризис возлагали на некомпетентность и коррупцию правительства, одновременно предлагая помощь пострадавшим жителям.

«Перанца не может помочь, а Карти – может», – говорилось в одном из сообщений, опубликованном на сайте вымышленного правительства.

Команда Перанцы отвечала призывами к национальному единству и предупреждениями о мародерстве и других формах беспорядков.

Жюри, в состав которого входили ученые и специалисты по дезинформации, оценило, что команда Карти лишь с небольшим отрывом проиграла в двух сценариях.

По словам директорки Центра цифровизации Бундесвера, во время симуляции украинцы были креативнее, лучше работали с искусственным интеллектом и действовали быстрее. В то же время команда Карти проиграла, поскольку не смогла придерживаться последовательной линии на основе нескольких ключевых сообщений.

Один из украинских участников не согласился с таким выводом. Он отметил, что в реальной жизни основные сообщения меняются ежедневно, и в качестве примера привел действия россии.

Напомним, в мае украинские военные-операторы беспилотников продемонстрировали эффективность боевого опыта во время учений НАТО в Швеции, фактически «уничтожив» подразделения шведской армии в учебном сценарии.

В странах Балтии и на северо-востоке Европы также стартовали масштабные военные учения НАТО, в рамках которых союзники отрабатывают оборонные операции, взаимодействие войск и применение современных боевых технологий вблизи границы с россией. В них также участвуют украинские военные.

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