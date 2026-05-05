НАТО начало масштабные военные учения вдоль границы с россией

В странах Балтии и на северо-востоке Европы стартовали масштабные военные учения НАТО, в рамках которых союзники отрабатывают оборонительные операции, взаимодействие войск и применение современных боевых технологий вблизи границы с россией.

Об этом сообщает издание ERR.

23 февраля 2026, 12:39 Какие масштабные военные учения состоятся в 2026 году На 2026 год запланировали серию масштабных военных учений с участием государств-членов НАТО. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, в Эстонии стартовали крупнейшие в этом году учения сил обороны и союзников НАТО – «Весенний шторм 2026». Манёвры продлятся почти месяц, с 4 мая по 1 июня, и охватят значительную часть территории страны, а также частично северо-восток Латвии.

В учениях принимают участие более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзниц, в частности Великобритании, Франции, США, Германии, Польши, Канады, Финляндии, Швеции и других партнёров НАТО, а также Украины. Это одни из крупнейших многонациональных военных манёвров в Балтийском регионе.

Главная цель манёвров – отработка планирования и проведения оборонительных операций в случае условного крупномасштабного вооружённого конфликта. Особое внимание уделяется взаимодействию между эстонскими подразделениями и силами союзников, включая сухопутные войска, авиацию, кибервойска и логистические структуры.

Отдельно военные учитывают опыт войны россии против Украины, в частности применение беспилотных систем, современных средств разведки и новых тактик ведения боевых действий.

Параллельно учения проходят и в других странах региона. В Литве, в районе Паневежиса, продолжается тактический этап под названием «Удар короля», в котором задействованы около тысячи военнослужащих, а также представители государственных структур.

В Польше на полигоне в Ожише стартовали манёвры НАТО с участием более 3,5 тысяч военных и значительного количества техники, включая подразделения США.

Напомним, в Турции сейчас идёт активная фаза масштабных международных военных учений EFES-2026, в которых участвуют представители 45 стран.

А в марте НАТО провело масштабные военные учения «Cold Response» (Холодный ответ) в Арктике. Во время манёвров особый акцент был сделан на готовности гражданского населения поддерживать военных в случае войны или других кризисов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.