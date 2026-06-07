Офицерка ВМС Румынии потеряла пальцы во время испытаний военного дрона в США

Во время испытаний военного дрона V-BAT американского ИИ-стартапа Shield AI офицерка ВМС Румынии потеряла два пальца и получила серьезную травму. Инцидент произошел во время тренировок у побережья Техаса.

Об этом пишет Reuters.

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По данным издания, 12 мая рука офицерки попала в винт беспилотника V-BAT. В результате она потеряла два пальца, еще один был сломан.

Пострадавшая перенесла несколько операций. После этого ее перевели в военно-медицинский центр в США, где она продолжает лечение.

Reuters пишет, что инцидент произошел на фоне длительных проблем с безопасностью дрона V-BAT. По данным журналистского расследования, за последние 18 месяцев этот аппарат потерпел более 50 аварий. Также сообщается, что некоторых сотрудников, которые выражали обеспокоенность безопасностью, уволили.

В Shield AI заявили, что инцидент произошел из-за нарушения процедур безопасности, а не из-за технической неисправности самого дрона. В компании также подчеркнули, что V-BAT остается одним из самых проверенных беспилотников в своем классе.

Министерство обороны Румынии сообщило, что обстоятельства инцидента расследуют.

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