Офицерка ВМС Румынии потеряла пальцы во время испытаний военного дрона в США

Национальная безопасность
Читати українською
Во время тренировок у побережья Техаса офицерка ВМС Румынии получила серьезную травму из-за дрона V-BAT американского стартапа Shield AI.
REUTERS

Во время испытаний военного дрона V-BAT американского ИИ-стартапа Shield AI офицерка ВМС Румынии потеряла два пальца и получила серьезную травму. Инцидент произошел во время тренировок у побережья Техаса.

Об этом пишет Reuters.

В Румынии назначили нового премьера и поручили сформировать правительствоНовым главой румынского правительства стал депутат Европарламента и бывший советник президента Эуджен Томак.

По данным издания, 12 мая рука офицерки попала в винт беспилотника V-BAT. В результате она потеряла два пальца, еще один был сломан.

Пострадавшая перенесла несколько операций. После этого ее перевели в военно-медицинский центр в США, где она продолжает лечение.

Reuters пишет, что инцидент произошел на фоне длительных проблем с безопасностью дрона V-BAT. По данным журналистского расследования, за последние 18 месяцев этот аппарат потерпел более 50 аварий. Также сообщается, что некоторых сотрудников, которые выражали обеспокоенность безопасностью, уволили.

В Shield AI заявили, что инцидент произошел из-за нарушения процедур безопасности, а не из-за технической неисправности самого дрона. В компании также подчеркнули, что V-BAT остается одним из самых проверенных беспилотников в своем классе.

Министерство обороны Румынии сообщило, что обстоятельства инцидента расследуют.

Напомним, в ОПУ рассказали, сколько денег удалось привлечь к программе закупки оружия США для Украины.

А недавно Украина разблокировала новый источник финансирования для потребностей в рамках PURL.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Оружие Румуния Испытание Дрон
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Курс Bitcoin упал до самого низкого уровня с октября 2024 года
Замороженные миллиарды Ирана могут пойти на восстановление союзников США
МАГАТЭ направит инспекторов к поврежденному хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне
В Израиле произошло вооруженное нападение со стрельбой, есть жертва и раненые
Офицерка ВМС Румынии потеряла пальцы во время испытаний военного дрона в США
Россияне дважды обстреляли шахту ДТЭК на Днепропетровщине, пострадал работник
В Косово на фоне политического кризиса стартовали досрочные парламентские выборы
Лубинец рассказал о первой встрече с новой омбудсменкой россии
На Буковине рухнул мост с десятками детей, несколько травмированных госпитализировали
ССО нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму
Больше новостей