В Румынии назначили нового премьера и поручили сформировать правительство

В четверг, 4 июня, президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром Эуджена Томака, который является депутатом Европарламента и советником президента.

Об этом сообщает местное издание Digi24.

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Дан объявил о назначении нового премьера почти через месяц после отставки Илие Боложана. Стоит отметить, что Томак с 2019 года является депутатом Европарламента и входит в политическую группу Renew Europe. До этого он был советником в Администрации президента Траяна Бэсеску, где занимался вопросами румынской диаспоры. Также занимал должность государственного секретаря и избирался депутатом парламента Румынии.

«Я поручаю Эуджену Томаку сформировать правительство в должности премьер-министра. Это важный момент... В ходе этого процесса между партиями коалиции возникла напряженность, которая усилилась, и, к сожалению, мы пришли к тому, что для многих политиков партийные интересы становятся приоритетными. Я считаю, что такое отношение иррационально и противоречит национальным интересам», – заявил румынский президент.

Согласно его словам, «поскольку партии не могут договориться», единственным решением является то, чтобы премьер-министр был независим от какой-либо партии в парламенте.

«Я выбрал человека, независимого от партий, но имеющего необходимый опыт для обсуждения с партиями, поскольку для этого нужен консенсус и политический опыт. Я ожидаю такой же ответственности от политических партий», – сказал Дан.

При этом Томак заявил, что представит румынскому парламенту команду специалистов. У него будет 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и убедить парламентские партии выразить ему вотум доверия.

«Мы будем придерживаться намеченного направления принадлежности к европейской семье, укрепления Стратегического партнерства со США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом», – подчеркнул новоназначенный премьер-министр.

В то же время, Digi24 пишет, что скорее всего Томак сформирует кабинет технократов – министров, которые являются специалистами в определенной области и не имеют политической аффилированности.

Напомним, парламент Румынии отправил в отставку правительство Илие Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

После этого в стране обострился политический кризис, поскольку отставка правительства фактически разрушила действующую коалицию и поставила под сомнение способность политических сил быстро сформировать новое стабильное проевропейское большинство в парламенте.

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