«Ударили по сараю»: путин высказался об обстреле Белой Церкви «Орешником»

Президент рф владимир путин заявил, что его армия сознательно ударила «Орешником» по «сараю» в Белой Церкви, чтобы оценить эффективность падения блоков ракеты.

Слова диктатора приводят росСМИ.

25 мая 2026, 17:04 В разведке подсчитали, сколько ракет «Орешник» может быть у рф и каковы темпы их производства Вероятнее всего, рф уже начала серийное производство баллистических ракет средней дальности «Орешник», которых по состоянию на конец мая может иметь не более 3-4 единиц.

По его словам, россия якобы еще не применяла «Орешник» в полноценном боевом режиме по территории Украины, а последние удары были нанесены по объектам, где военные рф могли проанализировать результаты поражения целей, в частности, по Белой Церкви.

«Мы ударили по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия...У нас потом туда залетели наши дроны – в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены раздельные блоки. Посчитали до миллиметра все», – сказал путин.

Он также заявил, что результаты таких ударов якобы необходимы для принятия дальнейших решений о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям». В частности, диктатор пригрозил ударить по «районам городской застройки».

Напомним, что враг применил свой «Орешник» в ночь на 24 мая. В результате атаки в Белой Церкви были повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

СМИ писали, что удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви по своим последствиям сравним с атакой 36 дронов «шахед» с усиленной боевой частью.

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