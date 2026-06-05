Экс-директору Концерна РРТ Захаренко и сообщникам вынесли приговор за растрату средств

Высший антикоррупционный суд вынес наказание в виде 7 лет лишения свободы бывшему директору государственного предприятия «Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения» и его сообщникам за растрату средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в -канале 5 июня.

По данным редакции «Слово и дело», речь идет об экс-руководителе КРРТ Константине Захаренко. А среди его сообщников – экс-начальник сектора по контролю за использованием государственной собственности КРРТ Владимир Стащук и руководитель ООО «Лига-Эксперт» Владимир Гончар.

«5 июня 2026 года коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор бывшему директору, одному из сотрудников Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (далее – Концерн РРТ) и директору частного общества. Их уличили в растрате средств предприятия в особо крупном размере путем заключения с ООО «Лига-Эксперт» договоров, не соответствовавших хозяйственным интересам Концерна РРТ», – говорится в сообщении САП.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений, предусматривающих наказание по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Вместе с тем они освобождены от отбывания наказания по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

«Приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Его пособникам – наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденные лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года», – уточнили в САП.

Приговор ВАКС вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, бывший директор КРРТ Константин Захаренко, экс-начальник сектора по контролю за использованием государственной собственности КРРТ Владимир Стащук и руководитель ООО «Лига-Эксперт» Владимир Гончар с целью растраты денежных средств заключили договоры о выполнении работ по разработке технической документации по землеустройству относительно земельных участков, которые не находились или находились лишь частично в пользовании КРРТ.

В дальнейшем Концерн выплатил ООО «Лига-Эксперт» денежные средства за разработанную техническую документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства и не могла быть использована. Указанными действиями КРРТ нанесен ущерб в сумме 976 179 гривен.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд назначил очередную экспертизу по вопросам землеустройства по делу о растрате около 1 млн грн государственного предприятия «Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения».

Также мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд назначил на 16 июня подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению народного депутата, лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций за голосование в Верховной раде.

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