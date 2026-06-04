ВАКС назначил заседание по делу нардепки Тимошенко

Высший антикоррупционный суд назначил на 16 июня подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению народного депутата, лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций за голосование в Верховной раде.

Такое решение 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Юлии Тимошенко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, на 16 июня 2026 года в 12:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Дело будет слушать судья Олег Ткаченко.

Напоминаем, что Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили Тимошенко в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций за голосование в Верховной Раде.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для лидера фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко в виде залога свыше 33 миллионов гривен. Кроме того, суд арестовал часть её имущества.

Позже за Тимошенко внесли весь залог в размере 33 миллионов гривен. Сумму залога внесли девять человек.

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