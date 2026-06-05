«Флеш» рассказал, что рф атакует Украину дронами через считанные дни после их производства

Россия продолжает активно применять новоизготовленные дроны и ракеты для ударов по Украине. По оценкам экспертов, часть вооружения попадает на боевое применение буквально через несколько дней после схождения с конвейера.

Об этом сообщил Сергей Бескрестнов, советник министра обороны Украины Михаила Федорова и эксперт в сфере военных радиотехнологий, известный под позывным «Флеш».

4 июня 2026, 11:27 Россия меняет тактику атак и наращивает долю реактивных дронов – Сырский Россия меняет тактику применения беспилотников и планирует довести долю реактивных ударных дронов во время атак до 50%.

По его словам, 4 июня во время атаки на Харьков был зафиксирован дрон-камикадзе типа Shahed-136, изготовленный всего несколько дней назад.

«Шахеды обычно прилетают с датой выпуска 5–15 дней назад. То есть россия атакует нас буквально прямо «с завода»», – отметил эксперт.

По его мнению, даты производства вооружения позволяют косвенно оценивать объемы запасов, которыми располагает российская армия.

По данным Флеша, баллистические ракеты 9M723 Iskander, используемые для ударов по Украине, преимущественно датированы 2025 годом. Это может свидетельствовать о наличии у россии резерва минимум от 180 до 250 таких ракет.

В то же время другие типы вооружения также имеют относительно недавние даты производства:

ракеты 3M22 Zircon – 2026 года;

крылатые ракеты Kh-101 – обычно изготовлены за несколько месяцев до применения;

зенитные ракеты 48N6 для комплексов С-400 – 2026 года;

авиационные ракеты Kh-59 – третьего квартала 2025 года.

По мнению эксперта, нынешние темпы производства российских беспилотников и ракет не позволяют формировать большие стратегические запасы.

Фактически значительная часть новоизготовленного вооружения почти сразу поступает в войска или используется для атак по украинским городам. Это свидетельствует как о высоких темпах производства, так и о постоянной потребности российской армии в пополнении арсенала на фоне продолжающейся войны против Украины.

Напомним, ранее Главком ВСУ Александр Сирский сообщил, что российские войска изменяют тактику использования беспилотников и намерены увеличить количество реактивных ударных Дронов до 50%.

Между тем в ГУР недавно раскрыли технические характеристики новой российской реактивной разработки «Герань-4», применение которой зафиксировали в этом году.

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