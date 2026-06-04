Кабмин расширил список препаратов в программе «Доступные лекарства»

Кабинет министров принял решение расширить государственную программу «Доступные лекарства». С июля 2026 года в обновленный перечень будет включено еще 51 международное непатентованное название препаратов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

19 мая 2026, 10:08 Лекарства, пищевые добавки, косметика: как менялись объемы продаж аптечной продукции за 5 лет Как менялись объемы продаж аптечной продукции с 2021 по 2025 год – на инфографике «Слово и дело».

К программе будут добавлены препараты, предназначенные для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, профилактики тромбообразования, снижения уровня холестерина, а также медикаменты для пациентов, перенесших инфаркт миокарда или имеющих высокий риск инсульта.

Свириденко отметила, что в 2026 году финансирование «Доступных лекарств» увеличили до 8,7 млрд гривен. С начала работы программы ею воспользовались более 6 миллионов украинцев, а только за первые месяцы текущего года почти 2 миллиона пациентов.

«Важно, что если украинский производитель предлагает препарат, который отвечает установленным требованиям и имеет самую низкую цену, он может получить преимущество при включении в программу. Это будет способствовать развитию отечественного фармацевтического производства и усилит стабильность обеспечения пациентов необходимыми лекарствами», – написала премьер.

Напомним, недавно Кабинет министров упростил условия участия в программе «Скрининг здоровья 40+».

А ранее «Слово и дело» подготовило инфографику о том, какие финансовые результаты показывали самые большие аптеки до и во время вторжения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.