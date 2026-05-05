МОЗ расширило список препаратов по программе «Доступные лекарства»

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень медпрепаратов, возмещаемых в рамках программы Доступные лекарства.
В Украине обновили перечень препаратов, возмещаемых в рамках программы «Доступные лекарства». Изменения предусматривают включение современных инновационных препаратов для лечения распространенных хронических заболеваний.

Об этом сообщила премс-служба министерства здравоохранения.

Речь идет прежде всего о медикаментах для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, в частности для профилактики инсультов и тромбозов, а также для больных сахарным диабетом 2 типа и хронических заболеваний легких. В список вошли препараты на основе ривароксабана, апиксабана и дабигатрана, а также современные средства контроля диабета – дапаглифлозин и эмпаглифлозин.

Кроме того, в программу включено 19 торговых названий на основе аторвастатина в разных дозировках.

Для части препаратов предусмотрено полное покрытие стоимости. В Минздраве отметили, что нововведения призваны сделать длительное лечение более доступным и снизить финансовую нагрузку на пациентов.

«В настоящее время лекарственные средства по программе можно получить в 17348 местах отпуска по всей стране...Лекарство можно получить по е-рецепту без привязки к местности, где этот рецепт был выдан, или места жительства пациента. К примеру, если пациенту выписан е-рецепт в Киеве, то получить лекарство по нему можно и в любом другом населенном пункте», – добавили в МОЗ.

. Отныне украинцы могут подавать заявку в любое удобное время – без привязки к дате рождения.

