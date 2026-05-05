МОЗ расширило список препаратов по программе «Доступные лекарства»

В Украине обновили перечень препаратов, возмещаемых в рамках программы «Доступные лекарства». Изменения предусматривают включение современных инновационных препаратов для лечения распространенных хронических заболеваний.

Об этом сообщила премс-служба министерства здравоохранения.

15 декабря 2025, 16:41 Как менялись расходы на медицину до большой войны, во время пандемии и вторжения рф Как менялось бюджетное финансирование МОЗ и программы НСЗУ государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 2019 по 2025 год, а также сколько заложили на 2026 год – на инфографике.

Речь идет прежде всего о медикаментах для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, в частности для профилактики инсультов и тромбозов, а также для больных сахарным диабетом 2 типа и хронических заболеваний легких. В список вошли препараты на основе ривароксабана, апиксабана и дабигатрана, а также современные средства контроля диабета – дапаглифлозин и эмпаглифлозин.

Кроме того, в программу включено 19 торговых названий на основе аторвастатина в разных дозировках.

Для части препаратов предусмотрено полное покрытие стоимости. В Минздраве отметили, что нововведения призваны сделать длительное лечение более доступным и снизить финансовую нагрузку на пациентов.

«В настоящее время лекарственные средства по программе можно получить в 17348 местах отпуска по всей стране...Лекарство можно получить по е-рецепту без привязки к местности, где этот рецепт был выдан, или места жительства пациента. К примеру, если пациенту выписан е-рецепт в Киеве, то получить лекарство по нему можно и в любом другом населенном пункте», – добавили в МОЗ.

Напомним, недавно Кабинет министров упростил условия участия в программе «Скрининг здоровья 40+» 29 апреля 2026, 23:27 В Украине упростили правила программы «Скрининг 40+»: что изменилось Кабмин упростил программу Скрининг здоровья 40+. Теперь подать заявку можно в любое время через Дию или ЦНАП без привязки к дню рождения. У украинцев будет 2 месяца на прохождение обследования.

Стоит также отметить, что «Слово и дело» подготовило инфографику о том, какие финансовые результаты показывали самые большие аптеки до и во время вторжения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.