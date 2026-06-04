Стало известно, сколько украинцев получили соцуслуги в рамках программы малых грантов

По состоянию на июнь 2026 года уже более 34 тысяч украинцев получили социальные услуги в рамках программы малых грантов при поддержке правительства Великобритании.
Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин по итогам заседания Наблюдательного совета проекта.
Как отмечается, программа направлена на развитие социальных услуг для семей с детьми, детей, а также услуг раннего вмешательства. Среди получателей соцуслуг – внутренне перемещенные лица, дети и люди с инвалидностью.
«Программа малых грантов должна стать для нас не просто механизмом финансирования отдельных инициатив, а лабораторией наиболее эффективных решений для всей социальной сферы. Наша главная задача сегодня – превратить успешные модели услуг в устойчивые элементы системы, которые будут работать в общинах независимо от грантовой поддержки», – отметил министр.
Согласно словам Улютина, по итогам заседания Наблюдательный совет согласовал дальнейшие шаги для реализации и масштабирования проекта. Соответствующая программа реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках проекта SPIRIT в сотрудничестве с Минсоцполитики, Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью, ЮНИСЕФ Украина и ИСАР «Єднання».
Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что в Украине с начала 2026 года около 170 тысяч семей уже получили выплаты в рамках обновлённой системы поддержки семей с детьми.
Как известно, недавно Рада приняла введение базовой социальной помощи, которая станет новым видом государственной поддержки малообеспеченных семей.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Украине продолжает действовать программа бесплатного оздоровления и отдыха детей отдельных социальных категорий. Она предусматривает полное финансирование путёвок за счёт государства без какой-либо доплаты со стороны родителей.
Кроме того, в апреле сообщалось, что в Украине готовят обновление пенсионной системы, которое будет включать базовую выплату, страховую составляющую и профессиональные пенсионные программы. Законопроект реформы могут внести в парламент уже в этом году.
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