Стало известно, сколько украинцев получили соцуслуги в рамках программы малых грантов

По состоянию на июнь 2026 года уже более 34 тысяч украинцев получили социальные услуги в рамках программы малых грантов при поддержке правительства Великобритании.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин по итогам заседания Наблюдательного совета проекта.

19 декабря 2025, 15:40 Выплаты при рождении, прожиточный минимум, зарплаты учителей и врачей: финансовые изменения-2026 С 1 января 2026 возрастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Также до 50 тысяч грн возрастут выплаты при рождении ребенка. Подробнее об этих и других изменениях – на инфографике.

Как отмечается, программа направлена на развитие социальных услуг для семей с детьми, детей, а также услуг раннего вмешательства. Среди получателей соцуслуг – внутренне перемещенные лица, дети и люди с инвалидностью.

«Программа малых грантов должна стать для нас не просто механизмом финансирования отдельных инициатив, а лабораторией наиболее эффективных решений для всей социальной сферы. Наша главная задача сегодня – превратить успешные модели услуг в устойчивые элементы системы, которые будут работать в общинах независимо от грантовой поддержки», – отметил министр.

Согласно словам Улютина, по итогам заседания Наблюдательный совет согласовал дальнейшие шаги для реализации и масштабирования проекта. Соответствующая программа реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках проекта SPIRIT в сотрудничестве с Минсоцполитики, Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью, ЮНИСЕФ Украина и ИСАР «Єднання».

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что в Украине с начала 2026 года около 170 тысяч семей уже получили выплаты в рамках обновлённой системы поддержки семей с детьми.

Как известно, недавно Рада приняла введение базовой социальной помощи, которая станет новым видом государственной поддержки малообеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Украине продолжает действовать программа бесплатного оздоровления и отдыха детей отдельных социальных категорий. Она предусматривает полное финансирование путёвок за счёт государства без какой-либо доплаты со стороны родителей.

Кроме того, в апреле сообщалось, что в Украине готовят обновление пенсионной системы, которое будет включать базовую выплату, страховую составляющую и профессиональные пенсионные программы. Законопроект реформы могут внести в парламент уже в этом году.

Также на инфографике «Слово и дело» – какую помощь при рождении ребенка получают в странах мира.

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