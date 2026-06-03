Украина усиливает оборонное сотрудничество с Эстонией: Свириденко раскрыла детали

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о договоренности усилить оборонное сотрудничество Украины с Эстонией во время встречи с президентом страны Аларом Карисом в Таллинне.

Об этом говорится в сообщении премьера в соцсетях.

26 мая 2026, 10:41 Балтийские страны обращаются к Украине за опытом строительства укрытий Балтийские государства изучают украинский опыт строительства бомбоубежищ и систем гражданской защиты на фоне роста угроз в регионе и инцидентов с нарушением воздушного пространства.

«В Таллинне встретились с президентом Аларом Карисом, главой Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристеном Михалом», – написала она.

Как отмечается, во вторник, 2 июня, стороны договорились усилить оборонное сотрудничество, в частности в сфере беспилотных систем, и постоянный обмен опытом по реагированию на вызовы безопасности.

«Эстония продолжает поддерживать нашу энергетику - ее вклад в Фонд энергетической поддержки Украины уже превысил 2,6 млн евро. В то же время Украина готова делиться собственным опытом децентрализации энергетики и управления системой в сложных условиях», – отметила Свириденко.

Согласно словам премьер-министра, с эстонскими чиновниками «обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на россию, в частности работу над 21-м пакетом санкций и противодействие теневому флоту».

Свириденко сообщила, что также особое внимание уделили работе инициативы Bring Kids Back UA для возвращения незаконно вывезенных в россию украинских детей.

Премьер напомнила, что Эстония стала первой страной, ратифицировавшей соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Она также поблагодарила Эстонию за участие в восстановлении Украины и активные проекты в Житомирской области.

Как известно, в начале мая президент Владимир Зеленский договорился со Стармером о усилении оборонной и энергетической поддержки Украины, а также заключил с Литвой оборонное соглашение в формате «Drone Deal».

А недавно Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении сотрудничества, а также согласовали передачу Украине 16 истребителей Gripen.

Напомним, Эстония установила первые системы обнаружения дронов на границе с рф. Кроме этого, в Эстонии допускают введение обязательной военной службы для женщин.

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