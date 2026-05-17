Европа сталкивается с резким удорожанием оборонной продукции – Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны Европы столкнулись со значительным ростом стоимости оборонной продукции на фоне масштабного перевооружения и увеличения расходов стран НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, за последние два года цены на отдельные виды вооружения и военной техники выросли на 50-60%.

«Цены растут. Мы видим, что когда покупали что-то два года назад, а сейчас хотим увеличить объемы закупок, то стоимость некоторых позиций существенно выросла», – отметил Певкур.

Он подчеркнул, что такая тенденция усложняет оборонное планирование стран Альянса, которые одновременно вынуждены усиливать собственные армии и поддерживать Украину в условиях российского вторжения. Отдельно министр описал ситуацию как «замкнутый круг», когда спрос на рынке растет, но оборонная промышленность не готова оперативно увеличивать производство без долгосрочных контрактов.

Певкур также предостерег, что у Европы нет времени откладывать наращивание обороноспособности до 2030 года, поскольку риски обострения со стороны россии могут возникнуть уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что расходы на оборону должны оставаться стабильно высокими в течение длительного периода.

Напомним, Великобритания вместе с союзниками рассматривает возможность создания нового финансового механизма, так называемого оборонного банка, который поможет странам Северной Европы быстрее перевооружаться на фоне угрозы со стороны россии.

Также сообщалось, что в ЕС рассматривают возможность создания нового оборонного союза, в состав которого, кроме членов Блока, могут войти Украина, Великобритания и Норвегия.

