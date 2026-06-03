В Украине в прошлом году получили разрешения на работу более 6 тысяч трудовых мигрантов – СМИ

В прошлом году Украина одобрила почти 6300 разрешений на работу, которые подавали иностранные граждане. При этом 3310 разрешений на трудоустройство было отменено.

Об этом сообщают в Кабмине, передает агентство «Интерфакс-Украина».

По данным источника журналистов, в 2025 году было выдано 9582 разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Однако 3310 было отменено. Таким образом, в Украине осталось 6272 трудовых мигранта.

Как сообщили в правительстве – это критически мало и составляет всего 0,14% от 4,5 млн работников, которых необходимо привлечь на рынок труда.

29 мая 2026, 12:48 Единое разрешение и портал вакансий: как государство хочет устраивать иностранцев на работу Трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства в Украине. Что предлагает правительственный законопроект – на инфографике.

Государственная служба занятости также отметила, что процент иностранцев на отечественном рынке труда сейчас критически низкий. Если сравнить эти данные с довоенными, то они в 3,5 раза скромнее. До начала полномасштабного вторжения работодатели ежегодно получали около 21 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев.

«После 2022 года этот показатель уменьшился и до сих пор не достиг довоенного уровня. Например, в 2024 году было выдано 4720 разрешений, в 2025 году – 7483. Это более чем в два раза меньше, чем до начала полномасштабной войны», – сообщает департамент коммуникации Службы занятости.

Немного другую статистику дает Государственная миграционная служба. По состоянию на 31 декабря 2025 года в Украине состояло на учете иностранцев и лиц без гражданства (временных) 47 684 человека. Из которых в 2025 году оформлено впервые 8440 видов на временное проживание.

Но все ведомства сходятся на том, что доля иностранцев на отечественном рынке труда мизерная. Ведь при оформлении документов, кроме согласия работодателя, возникает множество вопросов с визой, проверками СБУ, видом на жительство и прочим, благодаря чему только часть работников приезжает в Украину.

Таким образом, несмотря на трудовую миграцию, на рынке труда все сильнее ощущается нехватка рабочей силы.

В правительстве убеждены, что Украина должна разработать новую миграционную политику, взяв за пример законодательство успешных стран в этом вопросе. В частности, речь идет о Канаде, Австралии или Израиле.

«Тогда не будет никаких спекуляций и станет решаться проблема обеспечения рабочих рук для украинского бизнеса», – подчеркнул собеседник агентства.

Еще одним выходом из этой ситуации может стать возвращение украинцев из-за границы.

Напомним, недавно в Миграционной службе сообщили, что больше всего трудовых мигрантов в 2025 году прибыло в Украину из Турции.

Отметим,согласно данным опроса «Слово и дело», большинство украинцев не поддерживают идею упрощения въезда для граждан из стран Юго-Восточной Азии и Африки в случае либерализации миграционного законодательства. В то же время наибольшую лояльность и позитивное отношение граждане демонстрируют к потенциальным трудовым мигрантам из Евросоюза.

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