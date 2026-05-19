СБУ задержала охранника столичного вуза, который корректировал удары по Киеву

Разведчики СБУ задержали в Киеве еще одного агента россии, который корректировал удары по объектам энергетической инфраструктуры столицы, а также координировал атаки на Донецкую область.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки рф, который корректировал воздушные атаки на Донецкую область и наводил удары рф по Киеву.

Агентом гру рф оказался охранник одного из университетов Киева, которого россияне завербовали через его сестру, проживающую в россии. Именно через нее фигурант передавал координаты для гру.

«Установлено, что в Киеве злоумышленник отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных «целей» было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева», – говорится в сообщении СБУ.

Контрразведка зафиксировала, как агент объезжал город, отслеживал вражеские «прилеты», помечал их геолокацию на гугл-карте и фотографировал поврежденные сооружения. Кроме этого, расспрашивая знакомых, он также собирал данные о местонахождении запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Агенту рф сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

«Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», – уточнили в СБУ.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили преступную схему для обхода международных санкций, в которую входили граждане Украины и иностранцы. Эта группировка по заказу рф занималась покупкой морских судов для «теневого флота».

Также в мае сотрудники СБУ задержали в Одессе киллера рф, который планировал убийство офицера ВМС ВСУ.

Кроме этого, правоохранителям удалось схватить в Киеве дезертира, который действовал в интересах российских спецслужб и незаконно регистрировал терминалы Starlink для дальнейшего использования в пользу страны-агрессора.

