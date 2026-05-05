Программу «Национальный кешбэк» продлили до завершения военного положения

Кабинет Министров Украины продлил действие проекта «Национальный кешбэк», который предусматривает компенсацию за покупку украинских товаров и услуг, до завершения военного положения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на Правительственном портале.

12 ноября 2024, 09:54

«Согласиться с предложением Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства относительно реализации в период с 1 мая 2026 г. в течение действия военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 г. экспериментального проекта «Национальный кешбэк», – говорится в документе.

Как известно, механизм «Национального кешбэка» предусматривает частичную денежную компенсацию для граждан за приобретение товаров и услуг украинского производства. Отдельно правительство утвердило порядок реализации экспериментального проекта, который определяет правила участия, механизмы начисления и выплаты компенсаций.

Кроме того, Национальному банку рекомендовано обеспечить бесплатное обслуживание операций через систему электронных платежей для перечисления кешбэка гражданам через АО «Ощадбанк».

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства после завершения проекта должно подготовить детальный отчет о его результатах и представить предложения относительно возможного совершенствования законодательства.

Напомним, 20 марта в Украине заработала государственная программа кешбэка на топливо, которая предусматривает частичную компенсацию расходов на бензин, дизель и автогаз при безналичной оплате на АЗС.

По состоянию на 23 апреля уже два миллиона украинцев получили денежную компенсацию в рамках этого проекта.

