Силы беспилотных систем уничтожили центр подготовки операторов БПЛА в Луганской области

Силы беспилотных систем нанесли удар по центру подготовки операторов БПЛА в городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области.

О результатах операции сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

«Учебный Центр пилотов в Хрустальном – жирная цель, 90+ км от ЛБЗ (линии боевого соприкосновения). Длительное изучение военного объекта и подготовка операции реализованы 5 мая силами 9-го батальона «Кайрос» 414-й обр «Птахи Мадяра» совместно с ЦСО «А» СБУ при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем», – отметил он.

По объекту было нанесено 15 ударов дронами типа middle strike с боевой частью весом около 100 килограммов. Удары пришлись по зданию учебного комплекса площадью 2600 квадратных метров, а также по сооружению временного пункта дислокации, площадь которого составляет 5700 квадратных метров.

На момент атаки в зоне поражения находились курсанты, операторы БПЛА, инструкторы и офицеры. Кроме того, на территории находилось до 30 легковых автомобилей.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» в ходе апрельской спецоперации атаковали ряд военных целей россиян во временно оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что ночью 5 мая украинские войска ударили крылатыми ракетами большой дальности FP-5 «Фламинго» по военному производству рф в Чебоксарах.

