В Харькове разоблачили мошеннический кол-центр, который обманул латвийцев на более 100 тысяч евро

Правоохранители раскрыли в Харькове организованную преступную группу, которая создала полноценно оборудованный шахрайський кол-центр и обманула граждан Латвии как минимум на 100 тысяч евро.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

В Одессе разоблачили сеть мошеннических кол-центров, которые обманули граждан Казахстана почти на 2,5 млн грн Правоохранители в Одессе ликвидировали преступную организацию, которая через фейковые международные кол-центры обманула граждан Казахстана почти на 2,5 млн грн.

По данным следствия, злоумышленники специализировались на инвестиционном мошенничестве и схемах «возврата утраченных инвестиций», целенаправленно выбирая людей, которые уже становились жертвами афер. Особое внимание уделяли пожилым гражданам.

Мошенники входили в доверие, получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, оформляли на их имена быстрые кредиты, а средства выводили через банки и переводили в виртуальные активы. Также действовала схема псевдоинвестиций в криптовалюту, где жертвам демонстрировали фиктивную прибыль, а под видом «комиссий» выманивали дополнительные деньги.

Сначала было установлено шесть пострадавших граждан Латвии, однако в ходе расследования число потерпевших выросло как минимум до 50 в разных странах.

В рамках международной спецоперации задержаны два организатора и три участника преступной группы. Всем сообщено о подозрении, избраны меры пресечения. Также решается вопрос ареста имущества. В ходе 14 обысков в Харькове и области изъяты компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства преступной деятельности.

А в марте правоохранители Украины совместно с латвийскими коллегами раскрыли сеть мошеннических колл-центров, участники которой выманили у граждан ЕС, в частности Латвии, более 300 тысяч евро, получая доступ к их онлайн-банкингу.

