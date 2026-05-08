От поджогов до терактов: россия втянула в преступления более 250 украинских детей

Спецслужбы российской федерации завербовали и втянули в совершение преступлений по меньшей мере 260 украинских детей.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Логачев во время выступления на конференции «Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения», пишет Укринформ.

По его словам, способы использования детей трансформировались. Агенты спецслужб рф начали искать и вербовать детей самого младшего возраста.

«Способы использования детей трансформировались. Начиналось всё с поджогов автомобилей, передачи информации врагу, а сейчас детей привлекают к террористическим актам. При этом дети подвергают опасности в первую очередь самих себя. На сегодняшний день 260 детей втянуты в соответствующие действия, из них 50-ти не исполнилось ещё 15 лет, самому младшему – 11 лет», – сообщил Логачев.

Он подчеркнул, что это не просто статистика, а за этими цифрами стоят сломанные судьбы и потерянное детство.

Напомним, только в прошлом месяце в одном из учебных заведений Ужгородского района ученик 9-го класса во время урока достал пистолет и открыл огонь, ранив одноклассника. Правоохранители уже задержали несовершеннолетнего.

Также в конце апреля в Тернополе 15-летняя школьница напала с ножом на свою одноклассницу во время ссоры. Обломок ножа остался в теле девушки.

Зимой в одной из школ Киева произошла резня – ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Нападавшему уже избрали меру пресечения.

А в сентябре прошлого года в Закарпатской области правоохранители затримали 15-летнего школьника, который хотел напасть с ножом на детей и учителей. Резню парень планировал показать в прямом эфире на одной из стриминговых платформ.

В то же время в ювенальной полиции сообщали, что рф продолжает убивать украинских детей. По состоянию на середину апреля, убито 699 украинских детей с начала полномасштабной войны. Получили ранения в результате войны 2457 несовершеннолетних.

