Апелляционная палата оставила с подозрением нардепа Шевченко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не увидела оснований для отмены сообщения о подозрении, врученном народному депутату Евгению Шевченко, о легализации (отмывании) более 9 млн грн, полученных преступным путем.

Такое решение 21 мая приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Защитник Шевченко просил отменить подозрение, поскольку уголовное производство было зарегистрировано не генеральным прокурором, а исполняющим его обязанности. Поэтому якобы собранные доказательства по делу недопустимы. ВАКС отказал в удовлетворении жалобы. Поэтому адвокат нардепа подал апелляцию.

«Апелляционную жалобу – оставить без удовольствия. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 07.05.2026 – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепу Евгению Шевченко в легализации средств. По версии следствия, нардеп пообещал должностным лицам частной фирмы помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это он получил на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем, выяснилось, что политик никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

Завладев средствами компании, он решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогостоящего имущества. Сначала деньги перечислили якобы за предоставление юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн грн.

После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.