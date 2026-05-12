Рада не разрешила сложить мандат нардепу от «Голоса» Цабалю

Сегодня, 12 мая, Верховная Рада Украины провалила голосование за сложение мандата народного депутата от «Голоса» Владимира Цабаля.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Для того, чтобы аннулировать мандат Цабаля, Раде не хватило голосов.

Перед этим нардеп уже поблагодарил коллег и просил проголосовать за досрочное сложение его полномочий.

Однако «за» проголосовали только 209 нардепов. Этого количества голосов для сложения мандата не хватило, так как минимально их должно быть 226.

Вице-спикер парламента Александр Корниенко посоветовал депутату написать еще одно заявление, которое бы повторно рассмотрели в зале.

После такого решения в Раде началась дискуссия по поводу результатов голосования. Часть депутатов встали на сторону Цабаля.

Как известно, Цабаль сам написал заявление о сложении мандата еще в конце апреля. Он является №12 в списке партии «Голос». А в случае сложения им мандата, его заменит в Верховной Раде следующий в партийном списке член политсилы – Андрей Осадчук.

