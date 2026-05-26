Фейковые «надбавки к пенсии»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники распространяют в мессенджерах и социальных сетях ложные сообщения о якобы новых выплатах и надбавках к пенсиям.

Об этом сообщает Киберполиция.

Как отмечается, мошенники используют название, символику и визуальный стиль Пенсионного фонда, чтобы вводить граждан в заблуждение и побуждать их переходить по фишинговым ссылкам.

В частности, в последнее время в сети распространялись сообщения о якобы «новой помощи» пенсионерам в размере от 3200 до 5300 гривен в зависимости от региона проживания и трудового стажа. Для получения средств пользователям предлагали нажать специальную кнопку и подтвердить область проживания. В текстах также использовались призывы действовать срочно из-за якобы ограниченного времени для оформления выплаты.

Кроме того, злоумышленники могут рассылать сообщения о якобы обязательной идентификации пенсионеров, предлагая перейти по ссылке для «срочного подтверждения личности» с целью сохранения пенсии.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности. Правоохранители отмечают, что мошенники часто используют фактор срочности, чтобы люди не успели проверить достоверность сообщения и предоставили свои персональные или банковские данные.

Киберполиция призвала граждан проверять информацию только на официальных ресурсах государственных органов, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить конфиденциальные данные на неизвестных сайтах. В случае выявления мошеннических ресурсов или подозрительных сообщений украинцам рекомендуют обращаться в киберполицию.

Напомним, недавно граждан предупредили о новой волне мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Злоумышленники отправляют украинцам фейковые повестки на допрос, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги.

Также ранее сообщалось, что мошенники под видом «помощи» выманили у украинцев около 5 млн грн через фишинговые сайты и фейковые объявления.

