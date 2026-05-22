ВАКС назначил безвозмездного защитника обвиняемого судьи из Прикарпатья

Высший антикоррупционный суд назначил безвозмездного защитника судье Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Владимиру Пятковскому. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в получении 1200 долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 18 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Поручить Северному межрегиональному центру по оказанию бесплатной правовой помощи решить вопрос назначения защитника обвиняемому (Пятковскому – ред.) для осуществления защиты по назначению и обеспечить его явку в судебное заседание», – говорится в решении.

Ранее по этому делу адвокат Иван Козак пошел на соглашение о признании виновности. Ему назначили 5 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело судьи Коломыйского горрайонного суда Владимира Пятковского. По версии обвинения, судья по пособничеству адвоката получил от гражданина 1200 долларов неправомерной выгоды за не привлечение к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.