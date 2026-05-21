Коррупция в Верховном Суде: ВАКС избрал меры пресечения двум судьям

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меры пресечения в виде залога для двух судей Верховного суда Украины, подозреваемых по делу о масштабной коррупции.

Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и пресс-служба ВАКС.

Антикоррупционные органы не называют имен фигурантов, однако по данным «Слово и дело», речь идет о судьях Ирине Григорьевой и Игоре Железном. Как отмечается, обоим подозреваемым избран залог на 2 млн и 2,5 млн грн соответственно.

«21 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меры пресечения в виде залога в отношении двух судей, подозреваемых по делу о коррупции в Верховном Суде. Согласно решениям суда, к подозреваемым применен залог в размере соответственно 2,5 млн грн и 2 млн грн. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений», – говорится в сообщении САП.

На подозреваемых также возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области и Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда. Речь идет о трех действующих судьях: Жанне Елениной, Ирине Григорьевой и Игоре Железном.

А перед этим Высший антикоррупционный суд продлил до 30 июня срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

Как известно, еще в 2023 году НАБУ обыскивало судью Верховного суда Жанну Еленину по делу Князева, у которой нашли 177 750 долларов и 10 000 евро наличными. 50 тысяч долларов идентифицированы следствием как часть неправомерной выгоды.

