Россияне нанесли ракетный удар по Дергачам, есть погибшие и 19 раненых (обновлено)

В понедельник, 25 мая, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по городу Дергачи Харьковского района. В результате обстрела погибли два человека, еще 19 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным местных властей, враг нанес ракетный удар по Дергачам, в результате чего 19 человек пострадали. При этом погибли двое мужчин 25 и 68 лет.

Как отмечается, в больницы госпитализировали 17 пострадавших с взрывными ранениями: 15 мужчин и двух женщин.

«Трое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Еще двум людям помогли на месте: 47-летней женщине и 74-летнему мужчине, у которых была острая реакция на стресс», – рассказал чиновник.

Синегубов сообщил, что под ударом было гражданское предприятие в Дергачах. В результате российского удара повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Спасатели ликвидировали возгорание на месте атаки.

Как известно, в понедельник, 25 мая, российские военные атаковали Павлоград на Днепропетровщине. Ударом оккупантов повреждены многоэтажка, автомобили и прилегающая территория. Пострадали по меньшей мере 10 мирных жителей.

Также сообщалось, что в результате комбинированной массированной атаки российской федерации на Киев в ночь на 24 мая в больницах столицы до сих пор находится 21 пострадавший.

Напомним, что ночью 25 мая россия продолжила атаки на Украину и выпустила 262 цели. Воздушные силы сбили почти все.

Ранее мы информировали, что российские войска сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке Донецкой области. В результате атаки погибла женщина, еще пятеро гражданских ранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.