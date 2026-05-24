Войска рф ударили ракетой по Одесской области: ранены девять человек, среди них дети

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки, по предварительным данным, пострадали девять человек, среди них – трое детей.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Известно, что ранения получили дети в возрасте от 8 до 12 лет. Всего в больницы доставили семерых пострадавших.

Состояние одного из взрослых медики оценивают как тяжелое. Дети находятся в состоянии средней тяжести.

На месте удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Информация о масштабах разрушений и окончательном количестве пострадавших уточняется.

Напомним, российские оккупационные войска дважды атаковали Балаклею в Харьковской области. Количество раненых в результате обстрела города достигло девяти человек.

Также сообщалось, что в результате российского удара по траурной колонне на окраине города Сумы количество пострадавших возросло до 14 человек. Кроме того, вследствие еще одного обстрела города пострадали четверо гражданских, среди них – несовершеннолетняя.

