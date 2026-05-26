В ЦИК сообщили, кого признали нардепом от «Евросолидарности» вместо Кубива

Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность» после досрочного прекращения полномочий Степана Кубива.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
В ЦИК сообщили, что получили от Верховной Рады официальный документ о прекращении депутатских полномочий Кубива, скончавшегося 18 мая. Он был избран в парламент на внеочередных выборах 2019 года по списку «ЕС».
После рассмотрения документов комиссия признала избранным народным депутатом Дениса Пятигорца – следующего за очередностью кандидата в избирательном списке политической силы. На парламентских выборах он был включен в список партии под №28.
Для официальной регистрации народным депутатом Пятигорец должен в течение 20 дней представить в ЦИК необходимый пакет документов, предусмотренный законодательством. После этого комиссия должна принять соответствующее решение не позднее пяти дней с момента получения документов.
Стоит отметить, что Денис Пятигорец ранее был депутатом Киевского областного совета и работал в сфере местного самоуправления.
Напомним, в феврале сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации Олеси Отрадновой народным депутатом Украины.
Стоит также отметить, что ЦИК предлагает ввести шестимесячный переходный период перед первыми послевоенными выборами. План предусматривает восстановление реестров, протоколы безопасности и новые правила голосования.
