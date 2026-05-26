В ЦИК сообщили, кого признали нардепом от «Евросолидарности» вместо Кубива

Политика
Читати українською
ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом от партии ЕС после досрочного прекращения полномочий Степана Кубива.
Фото: lntu.edu.ua

Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность» после досрочного прекращения полномочий Степана Кубива.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Кто из народных депутатов IX созыва досрочно покинул Верховную радуС начала работы Рады IX созыва досрочно были лишены мандата по разным причинам 28 народных депутатов. 23 парламентария перешли на другую должность. Подробнее – на инфографике.

В ЦИК сообщили, что получили от Верховной Рады официальный документ о прекращении депутатских полномочий Кубива, скончавшегося 18 мая. Он был избран в парламент на внеочередных выборах 2019 года по списку «ЕС».

После рассмотрения документов комиссия признала избранным народным депутатом Дениса Пятигорца – следующего за очередностью кандидата в избирательном списке политической силы. На парламентских выборах он был включен в список партии под №28.

Для официальной регистрации народным депутатом Пятигорец должен в течение 20 дней представить в ЦИК необходимый пакет документов, предусмотренный законодательством. После этого комиссия должна принять соответствующее решение не позднее пяти дней с момента получения документов.

Стоит отметить, что Денис Пятигорец ранее был депутатом Киевского областного совета и работал в сфере местного самоуправления.

Напомним, в феврале сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации Олеси Отрадновой народным депутатом Украины.

Стоит также отметить, что ЦИК предлагает ввести шестимесячный переходный период перед первыми послевоенными выборами. План предусматривает восстановление реестров, протоколы безопасности и новые правила голосования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада Европейская солидарность ЦИК Народный депутат
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обвиняемому оперативнику управления СБУ в очередной раз продлили обязанности
В ЦИК сообщили, кого признали нардепом от «Евросолидарности» вместо Кубива
ОВА показала видео удара рф по Запорожью: уже более 10 раненых
Россияне заявили об оккупации Рясного на Сумщине: что говорят в ВСУ
ВАКС заочно арестовал подозреваемого организатора дела о зерне ГПЗКУ
ВАКС во второй раз закрыл дело Дубневича о присвоении 93 миллионов «Укрзализныци»
Еврокомиссия вызвала представителя рф из-за угроз нанести новые удары по Киеву
В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом, погибли дети
НАБУ и САП передали в суд дело Юлии Тимошенко
В Днепропетровской области произошло покушение на жизнь городского головы: что известно
Больше новостей