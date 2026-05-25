Президент Сербии допустил, что может досрочно уйти в отставку

Президент Сербии Александар Вучич во время визита в Китай заявил, что не исключает возможности досрочной отставки.

Об этом сообщает издание Vreme, цитирующее президента.

Отмечается, что во время общения с журналистами в Пекине он указал, что его президентский мандат близится к завершению, и допустил вариант досрочного сложения полномочий.

В то же время Вучич подчеркнул, что не планирует повторять шаг бывшего президента Бориса Тадича, который в 2012 году ушел в отставку досрочно, чтобы совместить президентские и парламентские выборы.

Вучич также резко высказался о массовых акциях протеста в Сербии, назвав их «пустыми» и не имеющими четкого содержания. Он поставил под сомнение оценки количества участников митингов, заявив, что использовались различные данные спецслужб.

Отдельно президент обвинил организаторов протестов в ответственности за инциденты, произошедшие после завершения акций.

Правящая Сербская прогрессивная партия уже объявила о проведении собственных политических мероприятий в конце июня.

Напомним, антиправительственные протесты в Сербии длятся с 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале, где из-за обрушения крыши погибли 16 человек. С тех пор студенческие акции переросли в масштабное движение против властей, сталкивающихся с критикой из-за коррупции и неэффективного управления.

