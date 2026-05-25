Самолет с министром обороны Британии «глушили», когда тот пролетал неподалеку от границы с рф

Британский военный самолет RAF, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, подвергся глушению навигационного сигнала во время полета вблизи российской границы.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел в четверг, когда борт возвращался в Великобританию после визита министра к британским военным в Эстонии. Во время полета продолжительностью около трех часов на самолете была отключена GPS-навигация из-за глушения сигнала. Экипаж был вынужден перейти на альтернативные системы навигации.

Издание пишет, что причастной к перебоям в работе навигации может быть Россия. Неизвестно, был ли Хили умышленной целью, но газета сообщила, что маршрут полета был виден на веб-сайтах отслеживания самолетов.

Известно, что в Эстонии Хили обсуждал последние инциденты с самолетами рф, которые пересекают воздушное пространство НАТО или приближаются на опасное к другим расстояние.

Напомним, это не первый подобный инцидент. Еще в 2024 году россияне заглушили спутниковый сигнал самолета тогдашнего министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, который летел из Польши в Лондон.

А недавно российские истребители совершили опасный перехват британского разведывательного самолета во время полета в международном воздушном пространстве над Черным морем.

