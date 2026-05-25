Самолет с министром обороны Британии «глушили», когда тот пролетал неподалеку от границы с рф

Мир
Читати українською
Британский самолет RAF, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, подвергся глушению GPS во время полета вблизи российской границы. Инцидент произошел после визита министра в Эстонию и на фоне серии подобных случаев в регионе.
Getty Images

Британский военный самолет RAF, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, подвергся глушению навигационного сигнала во время полета вблизи российской границы.

Об этом пишет BBC.

Гибридная кампания против НАТО: как россия глушит GPS-сигнал в ЕвропеРоссия ведет гибридную кампанию против НАТО, заглушая GPS-сигналы в европейских странах. Что об этом известно – в материале.

Инцидент произошел в четверг, когда борт возвращался в Великобританию после визита министра к британским военным в Эстонии. Во время полета продолжительностью около трех часов на самолете была отключена GPS-навигация из-за глушения сигнала. Экипаж был вынужден перейти на альтернативные системы навигации.

Издание пишет, что причастной к перебоям в работе навигации может быть Россия. Неизвестно, был ли Хили умышленной целью, но газета сообщила, что маршрут полета был виден на веб-сайтах отслеживания самолетов.

Известно, что в Эстонии Хили обсуждал последние инциденты с самолетами рф, которые пересекают воздушное пространство НАТО или приближаются на опасное к другим расстояние.

Напомним, это не первый подобный инцидент. Еще в 2024 году россияне заглушили спутниковый сигнал самолета тогдашнего министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, который летел из Польши в Лондон.

А недавно российские истребители совершили опасный перехват британского разведывательного самолета во время полета в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Россия Самолет Граница Британия
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Ярославль атаковали беспилотники: власти рф перекрыли выезд в сторону Москвы
Демограф назвала, кто из украинских беженцев первым вернется домой
Президент Сербии допустил, что может досрочно уйти в отставку
Самолет с министром обороны Британии «глушили», когда тот пролетал неподалеку от границы с рф
Макрон обсудил с Лукашенко войну рф против Украины – Le Temps
Пять стран заблокировали план НАТО по помощи Украине – СМИ
Европейская федерация гимнастики отменила санкции против спортсменов рф и Беларуси
Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке, есть жертва и раненые
итогиПобеда боксера Усика и массированная атака россиян на Украину. Главное за выходные
Удар по Киеву: количество пострадавших продолжает расти, среди них есть дети
Больше новостей