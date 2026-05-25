Пять стран заблокировали план НАТО по помощи Украине – СМИ

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против предложения НАТО обязать союзников тратить как минимум 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Об этом сообщает The Telegraph.

Инициативу относительно того, чтобы страны НАТО тратили 0,25% своего ВВП на поддержку Украины, продвигал генеральный секретр НАТО Марк Рютте. Он хотел вынести ее на утверждение во время предстоящего саммита Альянса в Анкаре. Однако из-за отсутствия единогласной поддержки предложение решили не продвигать дальше.

По словам источников издания, по меньшей мере семь стран-членов НАТО поддерживали идею, в частности речь идет о государствах, которые уже сейчас тратят более 0,25% своего ВВП на поддержку Украины. Это Нидерланды, Польша и страны Северной и Балтийской Европы.

В то же время для принятия решений в НАТО необходима поддержка всех государств-членов. Именно поэтому сопротивление со стороны нескольких крупных стран фактически заблокировало инициативу.

В материале отмечается, что больше всего критики звучит в адрес Франции, Италии, Испании и Канады, которые, по оценкам союзников, недостаточно активно поддерживают Украину в военном плане.

Британия также оказалась под давлением после решения смягчить часть санкций в отношении российских нефтепродуктов. Речь идет о временных исключениях для закупки авиационного топлива и дизеля, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Несмотря на это, Лондон остается одним из крупнейших доноров военной помощи Украине после США и Германии. Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал ежегодно выделять Киеву не менее 3 млрд фунтов стерлингов.

Сам Марк Рютте неоднократно заявлял, что помощь Украине внутри НАТО распределяется неравномерно, а часть союзников «делает недостаточно» для поддержки Киева.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что запросив президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса, который будет принимать столица Турции – Анкара.

А ранее Рютте наголосив, что поддержка Киева будет одной из ключевых тем встречи, запланированной на 7-8 июля.

