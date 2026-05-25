В Минэкономики готовят новые стандарты контроля качества топлива

Украина готовится к внедрению новых требований относительно использования биоэтанола в бензинах. Речь идет об обновлении экологических стандартов качества топлива, технических регламентах с требованиями ЕС и модернизации системы контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Согласно словам заместителя министра Тараса Высоцкого, сейчас речь идет не только об обязательной доле биотоплива в бензинах, но и о создании эффективной системы контроля качества такого топлива.

«Необходимо обновить стандарты, методы испытаний и подходы к проверке. Это также важный шаг для выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств, в частности директив RED-II и RED-III», – отметил представитель ведомства.

Как отмечается, в министерстве уже обсудили обновление технических регламентов для бензинов и дизельного топлива, имплементацию европейских стандартов EN 228 и EN 590, а также постепенный отказ от устаревших экологических классов Евро-3 и Евро-4.

Также речь идет о практическом внедрении Технического регламента о требованиях к топливам моторным альтернативным, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1482, который регулирует использование топлива с высоким содержанием спирта – от 10% до 50%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что потенциальное возобновление транзита нефти через нефтепровод «Дружба» также может положительно повлиять на цены на дизельное топливо в Украине.

