В Киеве возросло количество пострадавших в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки

Количество пострадавших в результате ракетно-дроновой атаки на Киев возросло до 5 человек. В разных районах города фиксируют разрушения после российских ударов.
Возрасло количество пострадавших в результате массированной атаки на Киев ночью 24 мая.

Об этом сообщили глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

По последним данным, пять человек пострадали во время ночных ударов по Киеву. Одного из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Также в разных районах столицы фиксируют последствия атаки:

  • в Шевченковском районе обломки воздушной цели упали на территории школы. Также там зафиксированы повреждения жилых домов;

  • в Соломенском районе произошло попадание в 24-этажный жилой дом – на верхних этажах возник пожар. Отдельно сообщается еще об одном попадании в 9-этажку на уровне нескольких этажей;

  • в Оболонском районе зафиксировано попадание в нежилое здание рядом с жилым домом – там возник пожар;

  • в Деснянском районе повреждено здание торгового центра и супермаркета;

  • обломки БпЛА горели в Голосеевском районе на открытой территории и возле СТО.

Тем временем атака продолжается. Воздушные силы ВСУ сообщают о крылатых ракетах в направлении Киева.

Воздушные цели также фиксируют в Сумской, Черниговской, Полтавской областях.

Напомним, Киев ночью 24 мая массированно атаковали баллистическими ракетами. Как известно, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о подготовке к массированному удару, а также сообщал, что россияне могут снова применить «Орешник».

