В Венгрии заверили, что больше не будут злоупотреблять правом вето во время голосований в ЕС

Новое руководство МИД Венгрии заявило об изменении подхода к работе в Европейском союзе и отказе от использования права вето как инструмента политического давления.
Новый министр иностранных дел и вице-премьерка Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство откажется от практики использования права вето как политического инструмента давления в Европейском Союзе.

Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборахПетер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

Во время слушаний в парламентском комитете по европейским делам 11 мая она подчеркнула, что Венгрия изменит подход к внешней политике ЕС и больше не будет действовать как «препятствие» в процессе принятия решений. По её словам, страна будет стремиться быть «надёжным и предсказуемым партнёром» в рамках Европейского союза.

Министр заявила, что прежняя политика, основанная на конфронтации и использовании вето как политического инструмента, ослабила позиции Венгрии в ЕС. Она подчеркнула, что новое правительство откажется от такой практики, а право вето больше не будет «элементом политического театра или внутриполитической борьбы».

Отдельно она отметила, что ключевой задачей правительства станет восстановление доверия ЕС и разблокирование замороженных европейских средств, которые, по её словам, имеют критическое значение для экономики страны.

Также будущая глава МИД подтвердила, что Венгрия останется в ЕС и НАТО, а её внешняя политика будет основываться на безопасности, сотрудничестве и экономической стабильности. Она добавила, что Будапешт поддерживает подход «каждая страна имеет право на собственные интересы, но их следует отстаивать через сотрудничество, а не изоляцию».

Напомним, по результатам апрельских выборов партія Петера Мадяра здобула рекордну більшість у парламенті. Это даёт новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее називали «визначальними» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.

В субботу, 9 мая, відбулося перше засідання новообраного парламента, сформированного после выборов 12 апреля. Абсолютное большинство в новом созыве получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадяр. Тем временем Мадяр официально стал премьер-министром Венгрии.

