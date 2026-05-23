Сенаторы США призвали Пентагон разблокировать помощь Украине

Двухпартийная группа сенаторов в США обратилась к министру обороны Питу Хегсету с призывом безотлагательно разблокировать 600 млн долларов военной помощи, предусмотренной для Украины и союзников Вашингтона в Восточной Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

Из общей суммы 400 млн долларов должны быть направлены Украине, еще 200 млн – на оборонные программы Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее, три недели назад, Хегсет заявлял Конгрессу, что финансирование уже разблокировано, а детальный план использования средств будет передан до 15 мая. Однако установленный срок уже истек, а документа до сих пор нет.

В письме сенаторов подчеркивается, что дальнейшее затягивание может негативно повлиять на ситуацию в сфере безопасности в регионе.

«Любые дополнительные задержки, особенно на фоне сообщений о возможном сокращении американского военного присутствия в регионе, рискуют подорвать нашу способность сдерживать россию», – говорится в обращении.

Документ подписали демократ Крис Кунс, республиканец Чак Грассли, а также сенаторы Кевин Крамер, Том Тиллис, Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто.

Тем временем в Палате представителей США демократы продвигают инициативу касательно новых масштабных санкций против россии и выделения Украине еще 1 млрд долларов военной помощи. Как пишет Associated Press, хотя шансы документа стать законом сейчас невысоки, он усиливает политическое давление на администрацию США.

Напомним, 13 мая в Палате представителей США собрали необходимые 218 подписей для принудительного вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине и усилении санкций против россии.

А 16 мая глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявлял, что Конгресс США вряд ли поддержит принятие нового масштабного пакета финансовой помощи Украине.

