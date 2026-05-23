Сенаторы США призвали Пентагон разблокировать помощь Украине

Мир
Читати українською
Группа американских сенаторов обратилась к главе Пентагона Питу Хегсету с требованием разблокировать 600 млн долларов помощи Украине и странам Балтии.
Associated Press

Двухпартийная группа сенаторов в США обратилась к министру обороны Питу Хегсету с призывом безотлагательно разблокировать 600 млн долларов военной помощи, предусмотренной для Украины и союзников Вашингтона в Восточной Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURLПриобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

Из общей суммы 400 млн долларов должны быть направлены Украине, еще 200 млн – на оборонные программы Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее, три недели назад, Хегсет заявлял Конгрессу, что финансирование уже разблокировано, а детальный план использования средств будет передан до 15 мая. Однако установленный срок уже истек, а документа до сих пор нет.

В письме сенаторов подчеркивается, что дальнейшее затягивание может негативно повлиять на ситуацию в сфере безопасности в регионе.

«Любые дополнительные задержки, особенно на фоне сообщений о возможном сокращении американского военного присутствия в регионе, рискуют подорвать нашу способность сдерживать россию», – говорится в обращении.

Документ подписали демократ Крис Кунс, республиканец Чак Грассли, а также сенаторы Кевин Крамер, Том Тиллис, Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто.

Тем временем в Палате представителей США демократы продвигают инициативу касательно новых масштабных санкций против россии и выделения Украине еще 1 млрд долларов военной помощи. Как пишет Associated Press, хотя шансы документа стать законом сейчас невысоки, он усиливает политическое давление на администрацию США.

Напомним, 13 мая в Палате представителей США собрали необходимые 218 подписей для принудительного вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине и усилении санкций против россии.

А 16 мая глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявлял, что Конгресс США вряд ли поддержит принятие нового масштабного пакета финансовой помощи Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
США Украина Пентагон Финансовая помощь США Украине Финансовая помощь Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

SpaceX впервые запустила Starship V3 – самую мощную ракету в истории
Россия ночью атаковала Украину более чем 100 дронами: сколько сбила ПВО
Синоптики рассказали, накроет ли Украину аномальная жара из Западной Европы
Сенаторы США призвали Пентагон разблокировать помощь Украине
«Ассоциированное членство» рискует оставить Украину в неопределенности на пути в ЕС – МИД Ирландии
Швейцария ввела новые ограничения против рф: под санкциями 115 человек
Европа ищет переговорщика для диалога с путиным, но до сих пор не знает, о чем с ним говорить – NYT
В США изменят процедуру оформления грин-карт для иностранцев
В рф после атаки БпЛА горит один из крупнейших нефтяных терминалов Кавказа
Сторонник Трампа и правый популист Янша в четвертый раз стал премьером Словении
Больше новостей