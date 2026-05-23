В США изменят процедуру оформления грин-карт для иностранцев

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабных изменениях в процедуре получения грин-карт. Отныне большинство иностранцев должны будут оформлять документы на постоянное проживание через американские консульства за пределами США, а не внутри страны, как это было раньше.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно новой политике, заявители должны доказать наличие «чрезвычайных обстоятельств», чтобы получить право подавать документы на грин-карту без выезда из США. В противном случае им придется покинуть страну и проходить процедуру через консульства.

Нововведения коснутся как нелегальных мигрантов, так и иностранных работников, которых спонсируют американские компании, в частности владельцев виз H-1B.

Особенно серьезные последствия изменения будут иметь для мигрантов без легального статуса, которые могли рассчитывать на легализацию через брак с гражданином США или через детей-граждан после достижения ими 21 года. В случае выезда из США такие лица могут получить запрет на повторный въезд сроком от трех лет до пожизненного.

В Службе гражданства и иммиграции США заявили, что новая политика должна «закрыть лазейки» в иммиграционной системе.

В то же время юристы и правозащитники предупреждают, что новые правила могут привести к многолетним задержкам из-за перегрузки американских консульств, разделению семей и проблемам для компаний, нанимающих иностранных специалистов.

Кроме того, администрация Трампа готовит и другие ограничения. В частности, США могут ужесточить так называемое правило «public charge», которое позволяет отказывать заявителям, если власти считают, что они могут в будущем пользоваться социальной помощью.

Напомним, что в январе в рамках усиления иммиграционного контроля Государственный департамент США принял решение временно приостановить оформление и выдачу виз для граждан 75 стран.

Кроме того, ранее сообщалось, что с 2026 года Соединенные Штаты вводят дополнительный сбор в размере 250 долларов за каждую неиммиграционную визу.

