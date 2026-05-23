На границе с Польшей временно ограничат движение на одном из пунктов пропуска

Пункт пропуска на украинско-польской границе «Шегини – Медика» временно будет работать с ограничениями. Из-за ремонтных работ возможны задержки в движении грузового транспорта и осложнения оформления на выезд из Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, ограничения будут действовать 23 мая 2026 года с 07:00 до 19:00 по польскому времени. В этот период на пункте пропуска будут проводить ремонт дорожного покрытия, в частности будут укладывать новый асфальт на полосах движения для грузовиков.

Наибольшие осложнения ожидаются именно на направлении выезда из Украины в Польшу. Из-за ремонта часть транспортного потока перенаправят на полосу, которая обычно используется для автобусов, что может дополнительно замедлить оформление.

В ГПСУ призывают водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Напомним, в апреле в Украине расширили услугу бронирования времени пересечения границы для автобусов в системе «єЧерга» – она станет доступной на пунктах пропуска «Устилуг – Зосин», что на границе с Польшей, и «Сокиряны – Окница», который на границе с Молдовой.

Кроме этого, этим летом планируется открытие нового пункта пропуска между Украиной и Румынией, что позволит разгрузить другие КПП между странами и значительно ускорит приграничное движение.

