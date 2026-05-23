SpaceX впервые запустила Starship V3 – самую мощную ракету в истории

В ночь на 23 мая по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX провела первый тестовый запуск Starship V3 – нового поколения самой мощной ракеты в истории.

Об этом сообщила SpaceX.

Запуск состоялся со Starbase в Техасе 22 мая в 18:30 по восточному времени США, то есть около 01:30 23 мая по Киеву. Это был 12-й тестовый полет Starship и первый запуск версии V3.

Накануне SpaceX отменила старт за 28 секунд до запуска из-за технической проблемы. После повторной попытки ракета успешно стартовала, вышла на запланированную траекторию и выполнила большинство тестовых задач.

Во время полета Starship развернула симуляторы спутников Starlink. По данным SpaceX, верхняя ступень должна была выполнить развертывание 20 симуляторов Starlink, а также другие задачи в космосе и во время входа в атмосферу.

После примерно часового полета Starship совершила контролируемое приводнение в Индийском океане. Reuters отмечает, что корабль пережил вход в атмосферу и завершил полет приводнением, хотя во время теста были и технические проблемы, в частности с одним из двигателей.

Этот запуск имеет важное значение для будущих миссий SpaceX и NASA. Именно Starship должен использоваться в программе Artemis для полетов на Луну, в частности в будущих миссиях с высадкой астронавтов.

Напомним, в апреле NASA впервые с 1972 года отправила астронавтов на облет Луны в рамках миссии Artemis II. Полет проверил системы космического корабля Orion и стал подготовкой к будущей высадке на Луну.

В феврале также сообщалось, что SpaceX планирует создать сеть космических дата-центров для ИИ из миллиона спутников. Проект может сделать обработку данных дешевле и экологичнее.

