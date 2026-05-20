Генштаб подтвердил удар по НПЗ «Лукойла» и озвучил последствия удара по нефтестанции в Ярославле

Силы обороны нанесли точные удары по военным объектам оккупантов на территории россии и ВОТ. В частности, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.
Бойцы Сил обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая попали по нескольким важным военным объектам оккупантов на территории россии, а также на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – повторно поражен НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Телеграм-канале.

По данным Генштаба, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области рф.

После удара украинских военных там возник пожар.

Также в Генштабе уточнили, что в результате атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию оккупантов «Ярославль-3» в Семибратово Ярославской области повреждены четыре резервуара общим объемом 140 000 м³. Эта станция входит в систему транспортировки нефти по территории рф и задействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры оккупантов.

Кроме этого, Силы обороны поразили пункты управления противника в Соледаре Донецкой области, командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского на Донетчине.

Под огнем оказались и пункты управления БПЛА врага в районах Поддубного и Перебудовы Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области рф.

«Среди прочего украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районе Новоукраинки Запорожской области и в Мирном, Снежном и городе Донецк на Донетчине. Поражен склад боеприпасов агрессора в районе Мариновки Запорожской области и ремонтное подразделение противника в Северодонецке на Луганщине», – говорится в сообщении Генштаба.

Тем временем в ведомстве пообещали и в дальнейшем атаковать вражеские объекты рф до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, впервые подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово 18 мая. Тогда на предприятии зафиксировали пожар.

А уже утром 20 мая очевидцы из Кстово сообщили о новых взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Отдельно местные писали о ночной атаке на химический завод «Азот» в Невинномысске. Однако эту информацию в Генштабе еще не комментировали.

Кроме этого, 15 и 16 мая Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов россиян, в частности, Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии рф на оккупированной Донетчине.

Также мы сообщали, что после массированной атаки ВСУ на Москву 17 мая остановился нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает поставки топлива в российскую столицу.

