В Украине минуту молчания будут объявлять через системы оповещения

Правительство разрешило использовать системы оповещения для ежедневного объявления общенациональной минуты молчания в 09:00, а также во время акции «Зажги свечу».
В Украине системы оповещения будут использовать для ежедневного объявления общенациональной минуты молчания в 09:00, а также во время всеукраинской акции «Зажги свечу».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По её словам, соответствующее решение принял кабинет министров. Помимо ежедневного чествования памяти в 09:00, системы оповещения также будут применять во время акции «Зажги свечу», которая ежегодно проходит в четвёртую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов.

«Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания – важная её составляющая и проявление нашего уважения к погибшим Защитникам и Защитницам, гражданским лицам», – отметила Свириденко.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает введение общенациональной минуты молчания. Это официально позволяет городам и громадам ежедневно в 9 утра использовать национальную систему оповещения для проведения минуты молчания.

В марте закон о введении ежедневной общенациональной минуты молчания подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также известно, что с 13 мая в Киеве каждое утро в 9 часов начали напоминать об общенациональной минуте молчания через Telegram-канал КГГА и городскую систему громкоговорителей.

