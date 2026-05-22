ВАКС не заменил прокурора по делу экс-зампрокурора Запорожской области

Высший антикоррупционный суд отказался отвести прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры от уголовного производства по обвинению бывшего заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталии Максименко в вымогательстве и получении 40 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 18 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«В удовлетворении заявления об отводе прокурора отказать», – говорится в решении.

Как известно, зампрокурора Запорожской области вышла из-под стражи после внесения залога под следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Запорожской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Позже с нее сняли браслет, отменили обязанности прибывать по первому требованию и не отлучаться за пределы Запорожской области без разрешения.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на «горячем» зампрокурора Запорожской области. Позже ей сообщили о подозрении в получении $40 тыс. неправомерной выгоды. По версии следствия, заместитель руководителя областной прокуратуры выразила просьбу о предоставлении неправомерной выгоды и фактически получила неправомерную выгоду в размере $40 тыс. за решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества лица и не привлечение к уголовной ответственности по другим статьям досудебное расследование.

