Оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине, есть жертва и раненые

Оккупационная армия рф в среду, 20 мая, совершили около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине под огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. В результате атак были повреждены инфраструктура, предприятие, детский сад и частное жилье. Здесь погибла 46-летняя женщина.

В Каменском в результате ударов повреждены предприятие, частный дом и объекты инфраструктуры.

В Криворожском районе под удар попали Зеленодольская и Гречаноподовской общины. Повреждены инфраструктурные объекты, ранения получил 56-летний мужчина. Его состояние разрешает амбулаторное лечение.

А в Покровской и Межевской общинах Синельниковского района повреждены частные дома, ранения получила 63-летняя женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Есть жертва, еще 11 человек получили травмы и ранения.

Кроме того, в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. Погибли гражданские, есть пострадавшие.

