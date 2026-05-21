Разоблачена масштабная схема присвоения жилья умерших с участием судьи

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему присвоения квартир умерших граждан Киевской области с участием судьи. Преступная группировка присвоила имущество общей стоимостью более миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Телеграм-канале.

Участники масштабной схемы подавали в суд иски с ложными сведениями о родственных связях и якобы совместном проживании с умершими. В документах также указывали вымышленные объекты недвижимости и земельные участки, чтобы изменить подсудность и передать дела в «нужный» суд.

По данным ведомства, в группировку, действовавшую в Киевской области, входило 9 человек. В частности, судья одного из районных судов, который контролировал рассмотрение дел и обеспечивал принятие решений в пользу фиктивных наследников. Это происходило даже при отсутствии доказательств и без уплаты судебного сбора.

«На основании таких решений гражданские участники схемы получали право собственности на квартиры в Белой Церкви. Задокументировано отчуждение по такой схеме как минимум 5 квартир. Общая стоимость переоформленного имущества – миллионы гривен», – говорится в сообщении.

Следователи также установили, что в судебные решения систематически вносились ложные сведения. Судью подозревают по нескольким статьям: ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – пособничество в мошенничестве в крупных размерах; ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Также в ГБР добавили, что следствие продолжается, а расследователи уже готовят новые сообщения о подозрениях другим причастным.

