Подозреваемых в «крышевании порноофисов» чиновников Нацполиции отстранили от работы

Руководство Национальной полиции отстранило от исполнения служебных обязанностей участников коррупционной схемы, фигурирующих в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды.

Об этом в Телеграм-канале сообщила Национальная полиция Украины.

«От исполнения служебных обязанностей отстранены чиновники полиции, фигурирующие в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды», – говорится в сообщении правоохранителей.

Речь идет о сотрудниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора осуществляют досудебное расследование.

«Глава Нацполиции инициировал проведение служебного расследования, в рамках которого четырех чиновников полиции отстранили от службы. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения», – добавили в Нацполиции Украины.

Также там отметили, что полностью содействуют следствию и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

«Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг», – добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня утром СМИ сообщили о масштабных обысках в трех областных управлениях полиции в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Позже Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заявили о разоблачении должностных лиц трех региональных управлений полиции на незаконных коррупционных схемах по прикрытию «порноофисов».

Пятерых чиновников задержали, а в ходе обысков были изъяты элитные автомобили, часы, оружие и наличные деньги на общую сумму более 22,6 млн грн.

