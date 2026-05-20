Россия в течение дня запустила по Украине более 80 дронов: сколько целей обезвредила ПВО

Российские войска с 8:30 до 17:00 20 мая применили против Украины 84 ударных дрона различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что к отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным на 17:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 75 вражеских беспилотников. Цели сбивали на востоке, севере и юге страны.

«Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 мая оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 154 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО тоже сбили большинство вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что Британия ускорит передачу Украине средств ПВО на фоне массированных атак россии.

