Россия в течение дня запустила по Украине более 80 дронов: сколько целей обезвредила ПВО

Национальная безопасность
Читати українською
Оккупанты днем 20 мая применили против Украины 84 ударных дрона различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.
Фото: Getty Images

Российские войска с 8:30 до 17:00 20 мая применили против Украины 84 ударных дрона различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Россия в прошлом году запустила по Украине почти в пять раз больше дронов, чем в 2024-мРоссияне в течение прошлого года запустили по Украине более 54 тысяч дронов. Сколько обезвредила ПВО и сколько было запущено в предыдущие годы – на инфографике.

Там рассказали, что к отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным на 17:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 75 вражеских беспилотников. Цели сбивали на востоке, севере и юге страны.

«Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 мая оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 154 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО тоже сбили большинство вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что Британия ускорит передачу Украине средств ПВО на фоне массированных атак россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Вторжение России ПВО Дрон Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия в течение дня запустила по Украине более 80 дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Кремль готовит масштабную медиакампанию против Украины и президента – внешняя разведка
Доходы россии от продажи нефти и газа в мае вырастут почти на 40% – СМИ
инфографикаСимвол единства нации: самые интересные факты об украинской вышиванке
Мадьяр рассказал, где и когда планирует провести первую официальную встречу с Зеленским
Обвиняемому экс-судье Киевского апелляционного админсуда продлили арест
У рф есть пять сценариев расширения войны через север Украины – Зеленский
Просит отменить санкции: Миндич подал судебный иск против указа Зеленского
САП в сентябре направит в суд дело родственника бизнесмена Миндича
авторская колонкаЕрмак никому не нравится. Колонка Леонида Швеца
Больше новостей