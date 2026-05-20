В рф готовят новую скидку на газ для Китая перед визитом путина к Си Цзиньпину – СМИ

Российское правительство закладывает в бюджет дальнейшее снижение до минимума за последние годы цен на газ, который будет поставляться в Китай, накануне визита главы Кремля владимира путина к Си Цзиньпину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные макропрогноза Министерства экономического развития рф до 2029 года, опубликованного 12 мая.

На инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

Согласно документу, поставки в КНР по газопроводу «Сила Сибири» будут осуществляться по цене $223,9 за тысячу кубометров, что является самым низким уровнем с 2021 года, когда Китай покупал газ по $145.

Агентство указывает, что по сравнению с текущим годом цена снизится на 14% (на $34,9), и будет на 34% ниже, чем у других клиентов российского Газпрома в дальнем зарубежье ($336,3).

Как отмечается, в 2028 году цена для Китая вырастет до $229,7 за тысячу кубометров, тогда как в 2029 году – до $235,6. В то же время, дисконт относительно других клиентов Газпрома составит 30% и 28% соответственно.

Reuters пишет, что по сравнению с предыдущим прошлогодним макропрогнозом ведомства, цену газа для Китая на трехлетний период снизили примерно на 7%.

Поставки газа в Китай, по прогнозу, к 2029 года должны увеличиться на 47%, до 56 млрд кубометров. Дополнительные потоки должны обеспечить Дальневосточный маршрут (12 млрд кубов в год) и увеличение мощности «Силы Сибири» (6 млрд кубометров).

Кроме этого, по данным документа, трубопровод «Сила Сибири-2», который Кремль годами предлагает Пекину, до конца десятилетия не начнет работать.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Китай получает российскую нефть с рекордными скидками.

Как известно, российский диктатор путин во время своего очередного визита в Китай планирует уже в пятый раз обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином строительство газопровода «Сила Сибири-2», переговоры по которому длятся более десяти лет.

Ранее стало известно, что во время предстоящего визита 19-20 мая российского диктатора владимира путина в Китай стороны планируют обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также международную и региональную ситуацию.

До этого с трехдневным официальным визитом в Китае был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это была его первая за 8 лет официальная государственная поездка в Китай.

