ВАКС приступит к рассмотрению дела обвиняемого адвоката, связанного с Князевым

Высший антикоррупционный суд приступит к рассмотрению уголовного производства по обвинению адвоката Анатолия Рекуна в причастности к передаче неправомерной выгоды от олигарха Константина Жеваго к бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Об этом идет речь в решении ВАКС от 15 мая, сообщает «Слово и дело».

«Назначить открытое подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинению (Рекуна – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в размере 10 млн грн залога к адвокату Рекуну. Также на него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за географические границы Киевской и Черниговской областей без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, ВАКС приступил к рассмотрению дела судьи Верховного суда Всеволода Князева. По версии обвинения, Князев получил 1,8 млн долларов неправомерной выгоды из-за посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду передал украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу по поводу покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.