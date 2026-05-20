США хотят получить доступ к украинским технологиям в рамках соглашения Drone Deal – Bloomberg

Соединённые Штаты рассматривают возможность получения доступа к украинским технологиям и правам интеллектуальной собственности в рамках потенциальной сделки по беспилотникам, которая в настоящее время находится на этапе политического согласования на самом высоком уровне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По их данным, Киев и Вашингтон обсуждают рамочный документ, который предусматривает расширение сотрудничества в сфере оборонных технологий. В частности, речь идёт о тестировании украинских разработок – дронов, систем радиоэлектронной борьбы и других военных решений – на территории США. Американская сторона уже обращалась с запросом на тестирование ряда украинских оборонных продуктов перед принятием решений о возможных закупках.

Отдельно отмечается, что интерес США выходит за рамки обычных закупок вооружений. Вашингтон, по данным источников, может стремиться к доступу к ключевым технологическим решениям Украины, включая программное обеспечение, системы наведения и защищённые каналы связи. В некоторых случаях это может включать возможность воспроизведения отдельных компонентов или систем.

Украинская сторона настаивает, что её разработки уже доказали эффективность в боевых условиях полномасштабной войны против России. В то же время США хотят проводить собственные испытания, чтобы оценить совместимость этих систем со своей армией и потенциал их интеграции в собственные оборонные программы.

Переговоры остаются на раннем этапе, а окончательные параметры сделки ещё не согласованы. По словам собеседников, речь идёт скорее о рамочном механизме сотрудничества, чем о финализированном контрактном соглашении.

В материале также подчёркивается, что интерес США к украинским разработкам отражает стремительное развитие дроновых технологий в Украине во время войны. Украинские беспилотники и системы управления позволяют наносить удары вглубь территории России и играют значительную роль в современной высокотехнологичной войне.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной экспертизы и промышленности в формате «Drone Deal».

Также ранее Зеленский говорил, что Украина ведёт переговоры о расширении программы Drone Deal, которая направлена прежде всего на оборону, с странами ещё нескольких регионов, на данный момент у Киева есть запросы от 11 стран Ближнего Востока.

На инфографике «Слово и дело» – что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир.

