Украина вместе с партнёрами разрабатывает стратегию «Экономики будущего»

Украина совместно с международными партнёрами работает над формированием долгосрочной стратегии экономического развития «Экономика будущего», которая базируется на аналитических данных Всемирного банка.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, правительство представило концепцию реализации стратегии в ходе заседания международного консультативного бизнес-совета, которое прошло под председательством президента Владимира Зеленского. Во встрече приняли участие представители правительства и иностранные партнёры, которые вовлечены в формирование долгосрочной экономической политики Украины.

Стратегия предусматривает ориентацию на правила и стандарты Европейского Союза, в частности создание конкурентной, открытой и инвестиционно привлекательной экономики. Отдельный акцент делается на усилении институциональной способности государства и развитии частного сектора как ключевого драйвера роста.

Среди приоритетных отраслей определены оборонные технологии, энергетика, аграрный сектор, транспорт и логистика, машиностроение, информационные технологии и сфера критических минералов. Правительство рассматривает эти направления как основу для структурной трансформации экономики и привлечения инвестиций.

Отдельно Свириденко обозначила макроэкономические цели стратегии: достижение среднего ежегодного роста ВВП на уровне 6%, повышение производительности труда с нынешних около 1,3% до 5%, а также увеличение доли инвестиций в ВВП с довоенных 16% до 24–30% в год.

Следующим этапом реализации станет отбор флагманских инвестиционных проектов в рамках «Экономики будущего». Их планируют представить международным партнёрам во время Ukraine Recovery Conference 2026 (URC2026), которая состоится в Гданьске.

Напомним, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2026 год с 7,5% в предыдущем январском прогнозе до 9,4%, а на 2027 год – с 6% до 6,5%.

Также Всемирный банк спрогнозировал, что рост экономики Украины в 2026 году замедлится с 2% до 1,2%, а в 2027 году ожидается его ускорение до 4% в случае окончания боевых действий.

Кроме того мы сообщали, что в 2025 году ВВП вырос на 2,2% по предварительным оценкам Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

